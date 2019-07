CAN-2019: le Maroc termine premier du groupe D devant la Cote d'Ivoire

Le Maroc a conquis vendredi la 1re place du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations suite à son succès 1-0 sur l'Afrique du Sud, et termine devant la Côte d'Ivoire, victorieuse 4-1 de la Namibie.



Les Sud-Africains peuvent encore espérer se qualifier en huitièmes de finale au titre de meilleurs troisièmes mais leurs chances ont été très diminuées par ce revers concédé en fin de partie. La Namibie, elle, est éliminée dès la phase de poules, comme lors de ses deux précédentes participations à la CAN.



Le Maroc affrontera vendredi en huitièmes le 3e du groupe B, E ou F au stade Al Salam du Caire.



De son côté, la Côte d'Ivoire sera opposée lundi à Suez au premier du groupe E, qui est pour l'instant le Mali.



Lundi:



Namibie - Côte d'Ivoire 1 - 4



Afrique du Sud - Maroc 0 - 1



Déjà joués:



Côte d'Ivoire - Afrique du Sud 1 - 0



Maroc - Namibie 1 - 0



Afrique du Sud - Namibie 1 - 0



Maroc - Côte d'Ivoire 1 - 0



Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Maroc 9 3 3 0 0 3 0 3 (qualifié)



2. Côte d'Ivoire 6 3 2 0 1 5 2 3 (qualifié)



3. Afrique du Sud 3 3 1 0 2 1 2 -1



4. Namibie 0 3 0 0 3 1 6 -5



NDLR: Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.



En cas d'égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l'ordre suivant: résultat du match entre les deux équipes, différence de but totale, nombre de buts inscrits, tirage au sort.