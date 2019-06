CAN-2019 : le Maroc prend la tête du groupe D

Le Maroc, l'un des favoris de la Coupe d'Afrique des nations-2019, a pris la tête du groupe D, après sa victoire (1-0) face à la Namibie pour son entrée en lice dans la compétition.



Ce succès, décroché in extremis dans la dernière minute du temps réglementaire et grâce à un but contre son camp du Namibien Itamunua Keimuine, permet aux Marocains de décrocher les trois points. Mais ils devront se montrer plus convaincants face à la Côte d'Ivoire vendredi s'ils veulent conserver cet avantage.



La Namibie, qui participe à sa première CAN depuis 2008, n'aura elle pas le droit à l'erreur face à l'Afrique du Sud.



En attendant, Sud-Africains et Ivoiriens s'affronteront lundi.



Point du Groupe D:



Dimanche:



Maroc - Namibie 1 - 0



Lundi:



(14h30): Côte d'Ivoire - Afrique du Sud



Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Maroc 3 1 1 0 0 1 0 1



2. Namibie 0 1 0 0 1 0 1 -1



. Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0



. Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0 0 0



Reste à jouer (en heure GMT):



28/06 (17h00): Maroc - Côte d'Ivoire



28/06 (20h00): Afrique du Sud - Namibie



01/07 (16h00): Namibie - Côte d'Ivoire



01/07 (16h00): Afrique du Sud - Maroc



NDLR: Les 2 premières équipes qualifées pour les quarts de finale



Les équipes à égalité sont départagées aux matches particuliers entre elles (points, puis différence de buts, puis meilleure attaque), puis à la différence de buts générale, puis à la meilleure attaque générale