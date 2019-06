CAN-2019 : le Maroc bat la Côte d'Ivoire et passe aux 8ème de finale

La sélection marocaine s'est qualifiée aux huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019, après avoir battu (1-0) la Côte d'Ivoire, en match disputé vendredi au Caire pour le compte de la deuxième journée (Groupe D).



L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de Youssef En-nesyri (23è), bien servi par Nourdin Amrabat, offrant les trois points de la victoire des Lions de l'Atlas.



Au terme de cette rencontre, le Maroc porte son actif à 6 points, assurant sa qualification pour le second tour de la compétition. La Côte d'Ivoire occupe la deuxième place avec 3 points, devant la Namibie (zéro point) et l'Afrique du Sud (zéro point).