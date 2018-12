CAN-2019: l'Egypte et l'Afrique du Sud officiellement lancées, tous les candidats bientôt connus

L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du monde (en 2010), a "soumis (sa) candidature", a affirmé un porte-parole de la Fédération sud-africaine de football dans un e-mail adressé à l'AFP dans la soirée.



Le pays a déjà organisé la CAN à deux reprises, en 1996 et en 2013, année où elle avait déjà remplacé la Libye, organisatrice initiale mais qui s'était retirée en raison de sa grande instabilité politique et sécuritaire.



La fédération égyptienne de football (EFA) avait de son côté fait acte de candidature officiel un peu plus tôt dans la journée, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.



Depuis Charm-el-Cheikh (est), où se déroule la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, le président de la fédération égyptienne, Hany Abou Rida, a indiqué que les matches seraient organisés dans huit stades répartis dans les gouvernorats du Caire, d'Alexandrie (nord), de Suez et d'Ismaïlia (est).



De son côté, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhy, a annoncé que la candidature de la fédération avait le "soutien complet" du gouvernement, selon une déclaration postée par l'EFA sur Twitter.



Le pays des "Pharaons" s'était dit "prêt" à se lancer mercredi soir, après que le Maroc a créé la surprise en annonçant qu'il ne serait pas candidat.



Le royaume, candidat à l'organisation du Mondial-2026 (attribué au trio USA/Mexique/Canada), était souvent cité comme étant un postulant sérieux. L'Egypte, qui a déjà organisé quatre fois la CAN, la dernière en 2006, lui avait d'ailleurs laissé la priorité jusqu'à mercredi soir.