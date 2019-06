CAN-2019: l'Algérie s'offre le Sénégal et les huitièmes

Le choc du groupe C a permis à l'Algérie, vainqueur du Sénégal (1-0), de s'ouvrir en grand les portes de huitièmes de finale de la CAN-2019, jeudi, tandis que le Kenya a dominé la Tanzanie (3-2).



Résultat, hormis les Fennecs assurés d'être qualifiés pour la phase finale, tout reste à faire entre les Lions et les Harambee Stars, qui s'affrontent lundi dans un duel pour le deuxième billet.



Point du Groupe C:



Jeudi:



Kenya - Tanzanie 3 - 2



Sénégal - Algérie 0 - 1



Déjà joués:



Algérie - Kenya 2 - 0



Sénégal - Tanzanie 2 - 0



Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Algérie 6 2 2 0 0 3 0 3 (qualifiée)



2. Sénégal 3 2 1 0 1 2 1 1



3. Kenya 3 2 1 0 1 3 4 -1



4. Tanzanie 0 2 0 0 2 2 5 -3



Reste à jouer (en heure GMT):



01/07 (19h00): Tanzanie - Algérie



01/07 (19h00): Kenya - Sénégal



NDLR: Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.



En cas d'égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l'ordre suivant: résultat du match entre les deux équipes, différence de but totale, nombre de buts inscrits, tirage au sort.