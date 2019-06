CAN-2019: en quête du triplé, Renard retrouve la Côte d'Ivoire

Le sélectionneur Hervé Renard a gagné une de ses deux CAN avec la Côte d'Ivoire en 2015, mais, passé sous le drapeau du Maroc, il l'a privée du Mondial-2018. En quête du triplé, il recroise les Eléphants pour des retrouvailles à enjeu, vendredi au Caire (17h00 GMT).



Le Français, également couronné en 2012 avec la Zambie, est arrivé en Egypte pour monter sur le même piédestal qu'un pharaon, car un troisième titre continental lui ferait égaler le record de Hassan Shehata, vainqueur des éditions 2006, 2008 et 2010.



"On sait que le Maroc est une grande équipe, qu'elle va lutter parmi les prétendants. La différence va peut-être se faire sur la présence d'Hervé", confie à l'AFP le coach du Kenya Sébastien Migné, son ancien camarade de chambre du temps où ils étaient joueurs à Vallauris, dans le sud-est de la France.



Avec un pays qui a disparu du palmarès depuis 1976, il s'est arrêté en quarts en 2017, défait dans les dernières minutes par l'Egypte. Mais il a réussi à qualifier le Maroc pour le Mondial après 20 ans d'absence, un exploit qui s'est terminé par une élimination dès la phase de poules.



Cet été, le quinquagénaire joue son va-tout avec une équipe au complet autour de sa star Hakim Ziyech, absente il y a deux ans, alors que de nombreuses rumeurs évoquent son départ une fois la compétition terminée. Saura-t-il aller jusqu'au bout avec ses Lions de l'Atlas?



"Il a cette propension à amener ce petit supplément d'âme, d'énergie, de compétence à son équipe qui fait que ce sera ce petit détail qui l'amènera vers le titre", poursuit Migné.



"Pour gagner la CAN, ça se joue à tellement peu de choses. Il a une approche assez sereine de l'événement", renchérit Claude Le Roy, dont Renard a été adjoint. "L'élève a dépassé le maître!"



- "Un coup formidable" -



Son entrée en lice, sous une chaleur de plomb, a été difficile mais s'est soldée par une victoire à la 89e minute, face à la Namibie (1-0). Mais la suite de son parcours reste conditionnée à un nouveau succès face à une vieille connaissance, la Côte d'Ivoire.



Trois points lui permettraient de prendre une option sur la première place du groupe D, et donc de tomber a priori sur un adversaire plus abordable en huitièmes.



Renard a laissé un très grand souvenir chez les Éléphants, avec le titre en 2015, mais aussi un mauvais, avec ce succès décroché à Abdijan (2-0) avec le Maroc en novembre 2017 dans une finale de groupe qui ouvrait les portes de la Russie au vainqueur.



"J'ai eu dans ma carrière la chance d'entraîner cette équipe", "d'être au bon endroit au bon moment, et ça restera un souvenir magnifique", a affirmé jeudi Renard à propos de son passage ivoirien.



"La Côte d'Ivoire, il y est resté peu de temps, il est très attaché à la Zambie. Il a réussi un coup formidable avec la Côte d'Ivoire, il a gagné quand Drogba n'était plus dans l'équipe, ce qui prouve que le foot, c'est un sport collectif", estime Le Roy.



"Aujourd'hui le passé a peu d'importance. Il faut se focaliser sur le match de demain qui n'est qu'un match de groupe", prévient Renard.



"L'objectif des deux équipes est d'aller beaucoup plus loin dans la compétition", rappelle le natif d'Aix-les-Bains (est de la France), qui "espère les voir se qualifier toutes les deux".