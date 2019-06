CAN-2019: Salah en tête du classement des buteurs

Mohamed Salah, attendu par toute l'Egypte pour lui donner un nouveau titre continental, a pris la tête du classement des buteurs avec deux unités, en compagnie de six autres joueurs, dont le Malgache Andriamatsinoro qui a marqué dimanche devant le Nigeria.



Salah a ouvert la marque face à l'Ouganda sur coup franc pour mettre l'Egypte sur le chemin d'une 3e victoire en trois rencontres du groupe A (2-0). Il avait ouvert son compteur but devant la RD Congo.



Classement des buteurs de la Coupe d'Afrique des nations:



2 buts: Andriamatsinoro (Madagascar), Bakambu (RD Congo), Okwi (Ouganda), Olunga (Kenya), Poté (Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée)



1 but: Al-Muhamadi (Egypte), Andrianantenaina (Madagascar), Assombalonga (RD Congo), A. Ayew (Ghana), J. Ayew (Ghana), Bahoken (Cameroun), Baldé (Sénégal), Banana (Cameroun), Belaili (Algérie), Billiat (Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah (Algérie), Diaby (Mali), Diatta (Sénégal), Djalma (Angola), El Hacen (Mauritanie), El Mohamadi (Egypte), En-Nesyri (Maroc), Hassan (Egypte), Ighalo (Nigeria), Ilaimaharitra (Madagascar), Kaba (Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Khazri (Tunisie), Kodjia (Côte d'Ivoire), Mahrez (Algérie), Marega (Mali), Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Nomenjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo (Kenya), Samassekou (Mali), Traoré (Mali), Traore (Mali), Zungu (Afrique du Sud)