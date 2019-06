CAN 2019 : "Nous connaissons très bien la qualité et la force de l'équipe du Maroc" (Sélectionneur namibien)

L'entraineur de la Namibie Ricardo Mannetti a dit connaitre très bien la qualité et la force de la sélection marocaine de football, affirmant que le match qui opposera les deux formations, dimanche, pour le compte de la 1ère journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations "ne sera pas facile pour les deux équipes".



"Nous sommes conscients de la force et de la qualité de l'équipe du Maroc, sélection digne de respect", a dit le technicien namibien en conférence d'avant-match, ajoutant que ses poulains "vont tout donner pour signer une belle prestation, surtout que ce duel est la clé pour réussir notre participation à la phase finale de la CAN".



Les résultats peu satisfaisants des Lions de l'Atlas lors de leurs derniers matchs amicaux "ne valent rien et n'amoindrissent nullement leur statut de grande sélection africaine", a insisté Ricardo Mannetti.



"L'équipe marocaine est coriace et nous connaissons très bien les mécanismes de jeu de ses joueurs", a-t-il poursuivi, disant aborder toutes les rencontres avec le même sérieux en vue de poinçonner le billet de qualification pour le prochain tour.



"La Namibie est au Caire pour essayer de remporter la CAN", a-t-il conclu.



Le groupe D dans lequel sont logés le Maroc et la Namibie comprend également la Côte d'Ivoire et l'Afrique du sud.