CAN 2019 : Mbark Boussoufa, homme du match Maroc-Afrique du Sud

Le milieu de terrain des Lions de l'Atlas Mbark Boussoufa a été désigné homme du match remporté par le Maroc aux dépens de l'Afrique du sud (1-0), pour le compte de la dernière journée (Groupe D) du premier tour de la CAN-2019.



Mbarek Boussoufa a inscrit le but victorieux du Onze national à la dernière minute de jeu, offrant aux siens leur troisième victoire d'affilée.



C'est la deuxième fois en cette CAN que Mbarek Boussoufa est désigné homme du match par la Confédération africaine de football.



Au terme de cette 3ème et dernière journée de la phase de poules, le Maroc a porté son actif à 9 points avec trois victoires, dominant ainsi la tête du classement de son groupe.



La Côte d'Ivoire, qui a surclassé la Namibie sur le score de (4-1), occupe la deuxième place avec 6 points et accompagne le Maroc en huitièmes de finale, devant l'Afrique du Sud (3 points) et la Namibie (zéro point).