CAN 2019 (Maroc/Namibie): L'équipe nationale a réalisé une "bonne performance" contre la Namibie (Boussoufa)

L'équipe nationale a réalisé une bonne performance et méritait la victoire contre la Namibie, lors de son premier match (groupe D) comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football, a assuré le milieu de terrain des Lions de l'Atlas, M'bark Boussoufa.



"En dépit de la chaleur, qui a négativement impacté la condition physique des joueurs, la sélection marocaine a pu empocher les trois points de la victoire", a indiqué Boussoufa dans une déclaration à la presse, à l'issue de cette rencontre remportée 1-0 par le Maroc.



Les changements opérés par le sélectionneur national Hervé Renard, en deuxième mi-temps, ont fait la différence, a-t-il noté, saluant la bonne performance de tous les joueurs.



Et de souligner que les joueurs sont conscients de la difficulté de toutes les rencontres, affirmant que le niveau de l'équipe nationale va s'améliorer lors des prochains matches.



"Il ne s'agit que du début du tournoi, le meilleur reste à venir", a-t-il promis.



L'unique but de cette rencontre a été inscrit par le Namibien Itamunua Keimuini contre son camp à la 89è minute du jeu.