CAN-2019/Maroc : "Etre logé dans un groupe difficile est pour nous une source de motivation" (Hervé Renard)

Dans une déclaration à la MAP à l'issue du tirage au sort de cette compétition, le sélectionneur national a affirmé que le groupe dans lequel les Lions de l'Atlas ont été versés est relevé et difficile, mais l'équipe est aguerrie à cette compétition africaine et va bien se préparer pour ce trophée.



"Etre logé dans un groupe difficile est pour nous une source de motivation pour déployer tous les efforts afin d'honorer le football marocain", a-t-il ajouté, expliquant que les adversaires sont, certes, forts, mais le Maroc dispose des atouts nécessaires pour signer une participation honorable dans cette compétition.



Hervé Renard s'est dit, par ailleurs, satisfait des efforts consentis par la Fédération Royale marocaine de football afin de garantir toutes les conditions de travail idoines à l'équipe nationale, rappelant l'expérience qu'il a cumulée au niveau du football africain.



La sélection nationale est déterminée à signer une bonne prestation, a-t-il affirmé, notant que les joueurs veulent aller le plus loin possible dans la compétition pour réaffirmer leur bonne prestation lors de la dernière coupe du monde en Russie.



A l'issue du tirage au sort de la 32è édition de la CAN, qui s'est déroulé vendredi dans la capitale égyptienne Le Caire, le Maroc a été logé dans le groupe D aux côtés de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie.