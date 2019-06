CAN-2019 (Maroc-Côte d'Ivoire 1-0): Nordin Amrabat désigné homme du match

L'attaquant des Lions de l'Atlas Nordin Amrabat a été désigné par la Confédération africaine de football homme du match remporté vendredi par la sélection marocaine devant son homologue de la Côte d'Ivoire sur le score de 1 but à 0, pour le compte de la deuxième journée (Groupe D) de la Coupe d'Afrique des Nations (Egypte 2019).



Amrabat, qui évolue au sein du club saoudien d'Annasr, a fait un grand match et contribué à la victoire des Lions de l'Atlas qui se sont qualifiés aux huitièmes de finale de la CAN.



A cette occasion, Amrabat a exprimé sa satisfaction pour sa désignation meilleur joueur lors de cette rencontre et la qualification du Maroc aux huitièmes de finale de la CAN 2019, notant que l'objectif final est de remporter le trophée.



"Notre objectif est de remporter cette CAN. C'était un match difficile et nous avons gagné malgré la force de l'adversaire et la chaleur", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse.



Grâce au but signé Youssef En-nesyri (23è), bien servi par Amrabat, le Maroc porte son actif à 6 points, assurant sa qualification pour le second tour de la compétition.