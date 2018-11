CAN 2019: Maroc-Cameroun (Fiche technique)

Voici la fiche technique de la rencontre Maroc-Cameroun, disputée vendredi au complexe sportif Mohammed V, pour le compte de la 5-è et avant dernière journée des qualifications pour la CAN 2019 (2-0).



-Stade : Complexe sportif Mohammed V



-Pelouse : excellente



-Éclairage: bon.



-- Arbitres: Eric Arnaud Otogo Castane, Moussounda Montel, Théophile Vinga (Gabon).



--Buts :



Maroc :



Hakim Ziyach 54è (SP) et 64è



Cameroun :



--Avertissements



Maroc: El Ahmad (90è+3) Cameroun:



Franck Zambo (20è), Christian Mougang (33è), Jérôme Onguéné (71è)



Expulsions :



Cameroun: Karl Brillant Toko (cumul de jaune 62è et 78è),



-- Les deux sélections



Maroc : Yassine Bounou, Mehdi Benatia (c), Hakimi Achraf, Noussair Mazraoui, Noureddine Amrabat, Younes Belhanda (Soufiane Belhanda, 46-è), Fayçal Fajr, Marouan da Costa, Hakim Ziyach (Youssef Ait Bennasser, 89è), Khalid Boutayeb (Youssef En-Nesyri (65è), Karim El Ahmadi.



Entraîneur : Hervé Renard.



Cameroun : André Onana Onana, Collins Ngoran Fai, Thomas Geatan Bong, Jérôme Junior Onguéné, Michael Ngadeu, Pierre Kunde Malong (Arnaud Sutchuin Djoum, 81è), Karl Brillant Toko (c), André Franck Zambo, Georges Constant Mandjeck Zoua Daogari, 66è), Eric Maxim Choupo-Moting, Christian Mougang Bassogog.



Entraineur : Clarence Seedorf.