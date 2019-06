CAN 2019: Les Lions de l'Atlas poursuivent leur stage de préparation à Maâmora

La sélection nationale marocaine "A" poursuit son stage de préparation au Centre national de football de Maâmora, en effectuant, jeudi, deux séances d'entraînement à huis clos.



Les séances matinale (10h00) et celle de l’après-midi (17h00) ont connu la présence de tous les joueurs convoqués à ce stage de préparation à la 32ème édition de la CAN, a indiqué la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) sur son site officiel.



Le staff technique du onze national a focalisé sa préparation sur l’aspect physique, en plus d’exercices techniques avec des oppositions entre joueurs.



La journée du vendredi comprendra, quant à elle, une séance d’entrainement à huis clos dans l’après-midi.



Ce stage de préparation, auquel 27 joueurs avaient été convoqués par le sélectionneur national Hervé Renard, connaîtra la programmation de deux matchs amicaux au grand stade de Marrakech. Le premier contre la la Gambie (12 juin) et le second face à la Zambie, quatre jours plus tard.