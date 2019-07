CAN-2019 : Le Sénégal passe en quarts aux dépens de l'Ouganda (1-0)

La sélection sénégalaise s'est qualifiée pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations (Egypte-2019), après sa victoire (1-0) face à l'Ouganda, en match des huitièmes disputé vendredi soir au Caire.



L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de la star des Lions de la Téranga, Sadio Mané, dès la 15è minute du jeu. Au prochain tour, le Sénégal affrontera le Bénin, tombeur du Maroc plus tôt dans la journée par 4 tirs au but à 1 (1-1, au terme du temps réglementaire et des prolongations).