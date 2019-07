CAN-2019 : Le Nigeria décroche la 3ème place

La sélection nigériane s'est adjugé la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations (Egypte-2019), après sa victoire (1-0) face à la Tunisie, lors du match de classement disputé mercredi au Caire.



L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de l'avant-centre des Super Eagles, Odion Lghalo, dès l'entame de la rencontre (3è), offrant la victoire aux siens et la troisième place de la compétition. Le Nigeria a été éliminé de la CAN lors de la demi-finale l'ayant opposée à l'Algérie qui s'est soldée par une défaite des Super Eagles (2-1), tandis que la Tunisie a quitté la compétition après sa défaite (1-0) face au Sénégal.



La finale de la CAN opposera, vendredi au stade international du Caire, l'Algérie et le Sénégal qui se sont déjà affrontés lors de la phase des poules du même tournoi. En effet, le 27 juin dernier, l'Algérie avait battu le Sénégal (1-0) au stade du 30 juin du Caire, pour le compte du groupe C.