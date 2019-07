CAN-2019 : Le Maroc bat l'Afrique du Sud (1-0) et finit premier du groupe

La sélection nationale de football, déjà qualifiée aux huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations de football Egypte-2019, a battu son rival du jour l'Afrique du Sud (1-0), lundi au Caire, en match comptant pour la troisième journée du Groupe D.



L'unique réalisation de la rencontre a été l'oeuvre du milieu offensif Mbark Boussoufa à la toute dernière minute (90è). Au terme de cette 3ème et dernière journée du 1er tour, le Maroc porte son actif à 9 points de trois victoires, dominant ainsi la tête du classement de son groupe.



La Côte d'Ivoire, qui a surclassé la Namibie sur le score de (4-1), occupe la deuxième place avec 6 points et accompagne le Maroc en huitièmes de finale, devant l'Afrique du Sud (3 points) et la Namibie (zéro point).



Le Maroc rencontrera au prochain tour (le 5 juillet) le troisième des groupes B, E ou F.