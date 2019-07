CAN-2019 : La Tunisie qualifiée pour les huitièmes de finale

La Tunisie a arraché de justesse sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique de football (CAN-2019) en se contenant d'un troisième match nul de suite devant la Mauritanie (0-0), et à la faveur de la victoire du Mali devant l'Angola (1-0), à l'issue des matchs de la 3e et dernière journée du groupe E disputés mardi à Ismaïlia et Suez (Egypte).



La sélection tunisienne, tenue de l'emporter ou au moins de faire match nul, se heurtait à une coriace formation mauritanienne qui a bien renforcé son dispositif défensif et lançait par moments des contres dangereux.



Le Mali s’est imposé de son côté devant l’Angola (1-0) grâce à un but de Amadou Haidara (37), pour conserver son leadership du groupe.



En huitièmes de finale, prévu lundi 8 juillet, la Tunisie affrontera le Ghana à Ismaïlia et le Mali rencontrera la Côte d'ivoire à Suez.