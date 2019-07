CAN-2019 : L'Ouganda rejoint l’Égypte en huitièmes de finale, le Zimbabwe éliminé

L'Ouganda a rejoint l’Égypte, pays hôte, en huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations de football (CAN-2019), malgré une défaite (0-2) face aux Pharaons, dimanche au Caire pour le compte de la troisième et dernière journée du 1er tour (Groupe A).



Le premier but de la rencontre a été l’œuvre de Mohamed Salah à la 36è minute du jeu avant qu'Ahmed El Mohammadi ne double la mise au temps additionnel de la première mi-temps.



En dépit de ce revers, les Grues terminent deuxièmes du groupe et accompagnent en huitièmes de finale les Pharaons qui conservent leur fauteuil de leader.



Dans l'autre match de ce groupe, la République Démocratique du Congo (RDC) a étrillé le Zimbabwe sur le score fleuve de 4-0, grâce aux réalisations de Jonathan Mpangi (4è), Cédric Bakambu (34è, 65è) et Britt Assombalonga (78è).



Malgré sa victoire, la RDC demeure troisième avec 3 points, dans l'espoir de faire partie des quatre meilleurs troisièmes, devant le Zimbabwe, dernier du groupe avec 1 point.