CAN-2019 (Huitièmes de finale) : Fiche technique Maroc-Bénin

Voici la fiche technique du match des 1/8ès de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football (Egypte-2019) ayant opposé la sélection marocaine et son homologue béninoise (1-4 tirs au but), vendredi au stade Essalam du Caire.



-- Résultat : Maroc Bénin (1-4 tirs au but) - 1-1



-- Stade : Essalam du Caire



-- Pelouse : Excellente



-- Arbitre : Hélder Martins de Carvalho (Angola)



-- Buts :



Maroc : Youssef En-Nesyri (75è), Bénin : Moise Wilfrid Adilehou (53è)



-- Avertissements :



Carton jaune Maroc : Oussama Idrissi (90+1), Karim Ahmadi (100è) Bénin : Kaled Adenon (41è), Cebio Soukou (50è)



Carton rouge : Bénin : Kaled Adenon



-- Les deux formations :



Maroc : Yassine Bounou, M'barek Boussoufa (C), Achraf Hakimi, Manuel Marouane Da Costa, Ghanem Saiss, Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi (Fayçal Fajr 107è), Younes Belhanda (Soufiane Boufal 58è), Nordin Amrabat (Oussama Idrissi 87è), Nabil Dirar (Noussair Mazraoui 73è), Youssef En-Nesyri.



Entraîneur : Hervé Renard (France).



Bénin : Franck Allagbe Kassifa, Stéphnae Sessegnon (C), Kaled Adenon, Olivier Jacques Verdon, Jordan Souleymane Adeoti, Mickael Franck Pote (Sessi D'Almeida107è), Emmanuele Philippe Imorou, Moise Wilfrid Adilehou, Cebio Soukou, Seibou Mama, Jodel Harold Dossou (Anane Tidjani 86è).



Entraîneur: Michel Dussuyer (France).