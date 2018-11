CAN 2019 : Hervé Renard dévoile la liste des joueurs marocains convoqués pour le match face au Cameroun

Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé, mardi, la liste des 26 joueurs qui disputeront le match contre le Cameroun au titre de la 5ème journée (groupe B) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019).



Publiée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), cette liste est marquée notamment par la présence des joueurs de Botola Maroc Télécom D1 de football, Ahmad Reda Tagnaouti et Achraf Dari (Wydad de Casablanca) et Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca) ainsi que par le retour du défenseur Mehdi Benatia. La rencontre contre le Cameroun se déroulera le samedi 16 novembre 2018 au complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h00 heure locale, ajoute la même source, précisant qu'en prévision de cette confrontation, les Lions de l'Atlas entameront un stage de préparation à partir du lundi 12 novembre 2018 à Bouznika avec la participation des vingt-six joueurs suivants :



Voici par ailleurs la liste complète:



Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne).



Yassine Bounou (Girona, Espagne).



Ahmad Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca, Botola D1).



Marouan da Costa (İstanbul Başakşehir - Turquie).



Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre).



Mehdi Benatia (Juvetnus, Italie).



Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne).



Achraf Dari (Wydad de Casablanca, Botola D1).



Karim El Ahmadi (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite).



Youssef Ait Bennasser (Monaco, France).



M'barek Boussoufa (sans club).



Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie).



Fayçal Fajr (Caen, France).



Amine Harit (Schalke 04, Allemagne).



Nordin Amrabat (Al Nasr, Arabie saoudite).



Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas).



Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine).



Khalid Boutaïb (Malatyaspor, Turquie).



Walid Azarou (Al Ahly, Egypte).



Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam- Pas-Bas).



Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne).



Sofiane Boufal (Celta Vigo, Espagne).



Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie).



Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays-Bas).



Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca).



Oualid El Hajjam (Amiens SC- France).