CAN-2019: "Comment est-ce possible ?" Maroc-Namibie disputé sans pause fraîcheur

Le Maroc a eu chaud. Vainqueurs laborieux de la Namibie dimanche au Caire (1-0), pour leurs débuts à la CAN-2019, les Marocains ont exprimé leur colère de ne pas avoir bénéficié des pauses fraîcheurs pourtant prévues par les organisateurs.



"Pourquoi les joueurs n'ont-ils pas été autorisés à boire entre chaque période ? Comment est-ce possible ?", s'est insurgé Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas.



"Ce n'est pas nous dans les tribunes ou sur le banc, ce sont les joueurs qui font le spectacle. Si vous jouez au football, vous savez que vous avez besoin de boire quelque chose, surtout après 20-25 minutes", a ajouté l'entraîneur français.



Ce premier mach du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations s'est disputé à 16h30 dans la capitale égyptienne du Caire, où la température a atteint 37°c pendant la rencontre.



"Il a fait très chaud aujourd'hui, c'était très très difficile", a concédé Sofiane Boufal, milieu de terrain marocain. "C'est très compliqué, même pour les joueurs professionnels" a-t-il ajouté.



La commission médicale de la compétition avait pourtant annoncé avant le début de la CAN que les rencontres seraient entrecoupées de deux pauses en raison des fortes chaleurs pour permettre aux joueurs de s'hydrater (aux 30e et 75e minutes).



"Tous les matches connaîtront deux interruptions de trois minutes pour préserver le bien-être des joueurs", détaillait la commission dans un communiqué.



Les fortes chaleurs ont déjà fait des victimes parmi les joueurs puisque vendredi le Nigérian Samuel Kalu a été hospitalisé après avoir été victime de déshydratation.