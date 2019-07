CAN-2019: Bénin qualifié en quarts (1-1, 4 tab à 1)

Coupe d'Afrique des nations de football - 8e de finale



Au Caire (Stade Al Salam): le Bénin qualifié face au Maroc aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1) (mi-temps: 0-0)



Arbitre: H. Martins (ANG)



Buts:



Maroc: En-Nesyri (76)



Bénin: Adilehou (53)



Tirs au but réussis:



Maroc: Idrissi



Bénin: Verdon, Djigla, Anaane, Mama



Tirs au but manqués:



Maroc: Boufal, En-Nesyri



Avertissements:



Maroc: Idrissi (90+1), El Ahmadi (100)



Bénin: Adenon (41), Soukou (51), Mama (105+1), Anaane (106)



Exclusion:



Bénin: Adenon (97, 2e avertissement)



Les équipes:



Maroc: Bounou - Dirar (Mazraoui 74), Da Costa, Saiss, Hakimi - El Ahmadi (Fajr 107) - Ziyech, Boussoufa, Belhanda (Boufal 59), N. Amrabat (Idrissi 88), En-Nesyri



Entraîneur: Hervé Renard



Bénin: Allagbe - Adilehou, Mama, Adenon, Verdon, Imorou, Sessègnon - Adeoti, Dossou (Anaane 87), Poté (D'Almeida 108), Soukou (Djigla 69)



Entraîneur: Michel Dussuyer