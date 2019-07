CAN 2019 : 8 sélections en quarts de finale, élimination précoce de l'Egypte et du Maroc

Les matchs des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) ont réservé au public sportif des surprises de taille, notamment l'élimination précoce de l'Egypte et du Maroc et la qualification historique de Madagascar en quarts de finale pour sa première participation à cette compétition panafricaine.



Ainsi, huit équipes ont validé leur ticket pour les quarts, à savoir le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, l'Afrique du Sud, Madagascar, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Tunisie.



Ce 2è tour a connu une surprise de taille, à savoir la sortie de compétition du Onze national après sa défaite aux tirs au but (1-4) face au Bénin.



En dépit d'une bonne entame de compétition avec un carton plein en prenant le meilleur sur ses trois adversaires du groupe D, en l'occurrence la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, l'équipe nationale n'a pas pu poursuivre sa lancée et a été éliminée en 8èmes après s'être inclinée, aux tirs au but, face aux Ecureuils du Bénin.



Idem pour l'Egypte, pays hôte, qui a aussi terminé première de son groupe avant de s'incliner (0-1) face à l'Afrique du Sud, au Sade du Caire, devant 80 mille supporters.



En revanche, l'équipe de Madagascar qui participe pour la première fois de son histoire à la compétition continentale a créé la sensation en validant son billet pour les quarts de finale à l'issue des tirs au but (4-2) devant la République démocratique du Congo (RDC).



Dans les autres rencontres, le Sénégal a battu l'Ouganda (1-0), le Nigeria a pris le meilleur sur le Cameroun 3-2, alors que l'Algérie s'est qualifiée haut la main face à la Guinée (3-0).



Quant à la Côte d'Ivoire, elle a poinçonné son billet face au Mali (1-0) au moment où la Tunisie s'est qualifiée difficilement face au Ghana à l'issue des tirs au but (5-4).



Au total, 19 buts ont été inscrits en 8es de finale. Le match entre le Nigeria et le Cameroun a connu le plus grand nombre de réalisations (5). Six équipes ont été départagées par les tirs au but à l'issue de trois matches nuls. Il s'agit, en l'occurrence des rencontres Maroc-Bénin, Madagascar-RDC et Tunisie-Ghana.



Les arbitres ont sorti 31 cartons jaunes et un carton rouge. La rencontre opposant le Maroc au Bénin était la plus agressive avec 6 cartons jaunes et un rouge.



Quatre joueurs sont en tête du classement des buteurs avec 3 réalisations chacun, à savoir Adam Ounas (Algérie), Odion Ighalo (Nigeria), Sadio Mané (Sénégal) et Cédric Bakambu (RDC).



Les premiers matchs des quarts de finale se joueront mercredi. Ainsi, le Sénégal et le Bénin croiseront le fer au Stade de 30 juin et le Nigeria et l'Afrique du Sud vont s'affronter au Stade du Caire. Les deux derniers matchs auront lieu, jeudi, avec la rencontre Algérie-Côte d'Ivoire au stade de Suez et Madagascar-Tunisie au stade Assalam.