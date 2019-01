CAF : le Marocain Mouad Hajji désigné coordinateur général de l'Administration

Le président de la CAF Ahmad Ahmad a désigné M. Mouad Hajji coordinateur général de l'Administration avec pour mission de coordonner toutes les actions de l'administration de la Confédération et d'assurer un trait d'union entre la présidence et le secrétariat général concernant la prise de décisions et leur application, indique un communiqué de la CAF.



"Dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019 qui se tiendra dans cinq mois, j'ai décidé de nommer un coordinateur général pour améliorer l'efficacité de l'administration et assurer une meilleure circulation de l'information entre les parties politique et administrative", a dit le président de la CAF.



"L'expérience de Mouad Hajji dans le domaine de l'administration du football contribuera à apporter le dynamisme nécessaire à l'action de notre institution", a ajouté Ahmad Ahmad.



Mouad Hajji a pris ses fonctions ce dimanche au siège de la CAF au Caire.