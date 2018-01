CAF: Lancement officiel, le 25 janvier au Maroc, du diplôme de l'entraîneur "CAF Pro"

La décision de choisir le Maroc pour lancer cette certification, prise par la Confédération africaine de football (CAF) et la commission technique, sous la supervision de MM. Anthony Pavoy et Shata, résulte de l’adhésion du Royaume au développement du ballon rond aux niveaux local et continental, a précisé la FRMF sur son site officiel.



La stratégie du "développement pour l’excellence", mise en place par le l’instance dirigeante du foot marocain et son président M. Fouzi Lekjaâ, est une vision partagée par le président de la CAF, a souligné la FRMF.



Dans le cadre de ce programme, une convention sera signée entre la FRMF et la CAF, a annoncé la même source.



Le lancement de ce programme coïncide avec l'organisation du Championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN Maroc 2018) qui se tient au Maroc du 13 janvier au 04 février.