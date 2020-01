CAF Awards 2019 : Achraf Hakimi "fier et heureux" d'avoir été élu meilleur jeune joueur africain

L'international marocain Achraf Hakimi, qui évolue au club allemand de Borussia Dortmund, a exprimé sa fierté d'avoir été élu meilleur jeune joueur africain en 2019 lors de la 28è édition des CAF awards qui s'est déroulée mardi à la station balnéaire égyptienne d'Hurghada.



"Je suis à la fois fier et heureux d'avoir remporté ce prestigieux prix" a déclaré à la MAP Hakimi après la cérémonie marquée par la présence des présidents de la FIFA, Gianni Infantino, de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad et ceux des fédérations africaines de football dont Faouzi Laakja, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), ainsi que d'une pléiade de stars et de légendes du football africain et de personnalités sportives.



"Être élu meilleur jeune joueur africain me motivera davantage à persévérer pour remporter d'autres prix et donner une bonne image du football marocain", a-t-il ajouté.



Pour Hakimi, ce prestigieux prix "représente une motivation pour redoubler d'efforts et fournir une meilleure performance au sein de mon équipe équipe Borussia Dortmund et avec l'équipe nationale dans les grands événements sportifs internationaux".



Et sur la possibilité de revenir au Real Madrid la saison prochaine, Hakimi a déclaré: "Je joue actuellement pour le Borussia Dortmund, et à la fin de mon prêt, j'y penserai clairement."



"Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, je continuerai à ce niveau avec mon équipe de Dortmund et je ferai tout mon possible pour terminer la saison de la meilleure manière possible", a-t-il soutenu. "L'important est d'honorer le football marocain pendant la période actuelle, c'est mon ambition", a ajouté le jeune prodige marocain. L'international marocain était en lice aux côtés des Nigérians Samuel Chukwueze (Villaréal CF, Espagne) et Victor Osimhen (Lille, France).



A rappeler que les internationaux marocains Achraf Hakimi et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays bas) ont été choisis dans l'équipe type de l'année 2019, eu égard à leurs belles prestations avec leurs clubs respectifs et au sein de l'équipe nationale.