CAF Awards 2017: l'Egyptien Mohamed Salah élu meilleur joueur africain de l'année

Avec 625 points, le sociétaire du club anglais de Liverpool devance au classement général son coéquipier sénégalais Sadio Mané (507 pts) et le Gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (311 pts), lauréat en 2015.



Salah est le premier égyptien vainqueur de ce prix depuis Mahmoud al Khatib en 1983. Avec les Reds, il a inscrit cette saison 17 buts en 22 journées de championnat et 5 autres en 6 journées de Ligue des champions.



Lors de cette cérémonie, la CAF a dévoilé le onze type de l'année 2017 constitué grâce aux votes des internautes. Cette équipe type comprend quatre joueurs marocains à savoir Mohamed Ounnajem et Achraf Bencharki (WAC), Karim El Ahmadi (Feyenoord/Pays bas) et Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor/Turquie).



Le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions, a été désigné club africain de l'année 2017.