C1 - Verratti (PSG) exclu pour un 2e jaune face au Real Madrid

Le milieu de terrain du Paris SG Marco Verratti a été exclu pour un deuxième carton, en seconde période dans le match phare des 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid, mardi, au Parc des Princes.



Verratti a été exclu à la 66e minute pour avoir protesté auprès de l'arbitre, alors qu'il avait déjà récolté un premier jaune pour contestation à la 20e minute.



Le score était alors de 1 à 0 pour le Real, grâce à l'inarrêtable Cristiano Ronaldo (52e minute), avant une égalisation d'Edinson Cavani, après une partie de billard dans la surface (1-1, 71e minute).



Ce 1-1 est pour l'heure favorable au Real, vainqueur à l'aller 3-1. Un nouvel échec à ce stade serait difficilement justifiable pour l'entraîneur du PSG Unai Emery et pourrait relancer les rumeurs de départ de Neymar (blessé, opéré au Brésil et forfait pour ce match) ou... Marco Verratti, tenté de partir déjà par le passé.



Cela fragiliserait à coup sûr le projet qatari, après un mercato estival à 400 M EUR et avant un manque à gagner économique, alors qu'il est dans le collimateur du fair-play financier de l'UEFA. Une perspective observée avec gourmandise par les places fortes traditionnelles du foot européen.



Le Real de Zinédine Zidane joue gros aussi, puisque la C1 est l'unique titre qu'il peut encore guigner, largué en Championnat par le Barça et éliminé en Coupe d'Espagne. (afp)