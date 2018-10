C1 - L'Atlético Madrid et Griezmann écrasés à Dortmund 4-0, trois points de retard sur la tête du groupe A

L'Atlético Madrid et son attaquant vedette Antoine Griezmann ont été écrasés 4 à 0 à Dortmund, mercredi, lors de la 3e journée de Ligue des champions, et voient les Allemands compter trois points de plus en tête du groupe A.



Les buts de Dortmund ont été marqués par Witsel (38e), Guerreiro (73e, 89e) et Sancho (83). Le match retour à Madrid, le 6 novembre, s'annonce très explosif.