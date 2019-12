Burkina : "une dizaine" de soldats tués dans une nouvelle attaque dans le nord

Une dizaine de soldats burkinabé ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d’une attaque contre un détachement militaire à Hallalé, dans le nord du Burkina Faso, ont rapporté mercredi à l'AFP des sources sécuritaires.



"Une patrouille du détachement militaire de Namssiguia a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi", a déclaré à l’AFP une source sécuritaire.



"Une dizaine de militaires ont été tués dans cette embuscade qui a eu lieu à Hallalé", localité située près de Tongomael, dans la province du Soum, la même région où s'est produite mardi matin l'attaque d'Arbinda qui a fait 42 morts.



Selon une autre source sécuritaire, "la riposte des éléments (soldats) a permis de neutraliser (tuer) plusieurs terroristes".



Le Burkina Faso suit un deuil national de deux jours, mercredi et jeudi, après l'attaque d'Arbinda, où 35 civils (dont 31 femmes) et sept militaires ont été tués, ainsi que "80 terroristes", selon les autorités burkinabé.



Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière qu'ait enregistrée ce pays d'Afrique de l'ouest depuis le début des violences jihadistes il y a cinq ans.