Bulgarie: arrestation d'un Marocain membre présumé de l'Etat islamique

Un Marocain suspecté d'appartenir à l'Etat Islamique (EI) et d'avoir été en Syrie, a été arrêté en Bulgarie et devrait être prochainement extradé vers son pays, a annoncé lundi la justice bulgare.



Un tribunal d'Haskovo (sud), indique dans un communiqué qu'il devait statuer lundi sur le maintien en détention de ce ressortissant marocain dont l'identité n'a pas été communiquée, seulement ses initiales, N.Z.



Il est "recherché par Interpol à Rabat pour activité terroriste et appartenance à l'EI", selon le tribunal qui se prononcera par la suite sur son extradition vers le Maroc.



L'avis de recherche d'Interpol à Rabat indique, selon le tribunal bulgare, que le suspect "travaillait au service +mécanisation+ auprès de la direction +camps militaires+ de la ville syrienne de Mayadine", un ancien fief de l'EI situé près Deir Ezzor, repris en octobre 2017 par les forces du régime syrien.



L'homme a été vu en possession d'"une ceinture d'explosifs, de grenades à main, d'armes et de munitions", selon la fiche d'Interpol citée par le tribunal bulgare.



Les circonstances de son arrestation en Bulgarie n'ont pas été précisées. Le tribunal qui s'occupe de son dossier traite régulièrement du passage de clandestins à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie.



Située dans le sud-est des Balkans, membre de l'UE mais pas de l'espace Schengen, la Bulgarie est régulièrement traversée par des jihadistes à destination ou de retour de Syrie, lesquels optent pour un passage des frontières terrestres afin d'être moins repérables qu'en avion.