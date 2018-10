Budget italien: Rome doit "suivre les règles du club" européen (Lagarde)

L'Italie, en tant que membre de l'Union européenne, doit "respecter les règles du club" en termes de discipline budgétaire, a insisté jeudi la directrice générale du FMI Christine Lagarde, alors que la coalition populiste au pouvoir à Rome prévoit un bond du déficit du pays.



"Quand on appartient à un club, et qu'on décide d'y rester, alors il faut respecter les règles du club", a souligné Mme Lagarde, en marge d'une conférence sur l'île indonésienne de Bali, disant espérer qu'il y aura "une distance" entre la "rhétorique" du gouvernement italien, qui alarme Bruxelles, et "les chiffres définitifs" du budget du pays.