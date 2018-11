Bruxelles: des élus des provinces du sud appellent le Parlement européen à adopter les accords de pêche et d'agriculture UE-Maroc

Intervenant lors d'une rencontre organisée au siège du Parlement européen à Bruxelles, ils ont souligné que les accords de pêche et agricole sont à même de créer des richesses et des opportunités d'emploi et de promouvoir les conditions économiques et sociales de la population locale.



Tout en insistant que les élus locaux sont les représentants légitimes des habitants des provinces du Sud, ils ont relevé que le Maroc a réalisé des progrès importants dans le domaine de la régionalisation élargie en permettant à la population sahraouie de s'autogérer dans le respect total de ses spécificités culturelles et sociales, à travers des conseils élus qui reflètent le niveau de gouvernance et de démocratie locale dans la région.



S'exprimant à cette occasion, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Ynja Al Khattat, a mis en avant les chantiers d'envergure engagés dans les provinces du Sud dans le cadre d'un modèle de développement ambitieux visant à valoriser les ressources naturelles et humaines que recèle la région.



Il a cité, à cet égard, de nombreux projets mis en place à Dakhla-Oued Eddahab dans le cadre du plan de développement régional, lequel repose notamment sur la création d'un pôle logistique maritime et d'un pôle éco-touristique à Dakhla, sur le renforcement des infrastructures dans les communes d'El Argoub et de Bir Gandouz, ainsi que sur la valorisation du patrimoine culturel régional.



M. Al Khattat a, par ailleurs, relevé que le Maroc, grâce à son Sahara, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique, ce qui ouvre de larges horizons devant les investisseurs européens désireux d'explorer de nouveaux marchés dans ce continent.



De son côté, le président de la chambre d'agriculture de Laâyoune, Ahmed Ahmimid, a souligné le rôle important des accords de pêche et d'agriculture entre le Maroc et l'UE dans l'appui au développement local et l'amélioration des conditions de vie de la population sahraouie.



Il a, de même, exhorté l'Union européenne à encourager les investissements dans les provinces du Sud, en particulier dans les secteurs agricole et de pêche maritime, ce qui sera de nature à créer des postes d'emploi, notamment au profit des jeunes.



Le président de l'association sahraouie pour le développement durable et l'encouragement des investissements, Sidi Ahmed Hormat Allah, a, quant à lui, mis en relief les retombées positives des différents chantiers de développement engagés dans les provinces du Sud sur la population locale, mettant l'accent sur le rôle important que jouent les coopératives féminines pour favoriser l'autonomisation des femmes et pour leur garantir une indépendance financière.



Il a également mis en avant le progrès réalisé par les différents services publics dans les provinces du sud, notamment dans le secteur de l'enseignement.



Mme Fatna Saida, vice présidente du Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, a, pour sa part, jeté la lumière sur la contribution des femmes à la dynamique de développement enclenchée dans les provinces du Sud, faisant observer que plusieurs femmes ont réussi à intégrer les conseils élus et à participer à la gestion de la chose locale.



Elle a aussi mis en évidence la mutation urbanistique que connaissent ces provinces depuis leur récupération par le Royaume, tout en relevant l'impact direct des accords de pêche et agricole entre le Maroc et l'Union européenne sur la région.



Mme Saida a évoqué, dans ce sens, les projets agricoles lancés par des jeunes issus de la région, ainsi que les bénéfices des populations des provinces du sud des revenus de la pêche.



Lamam Ben Brika, un jeune investisseur dans le secteur agricole a, de son côté, affirmé que les provinces du Sud disposent de compétences et de ressources humaines prometteuses, capables d'apporter une contribution précieuse au processus de développement dans cette région.



Prenant la parole lors de cette rencontre, des eurodéputés ont été unanimes à souligner les avancées considérables enregistrées dans les provinces du Sud, lesquelles sont reflétées par le lancement d'une panoplie de projets dans différents domaines.



Ils ont également mis en exergue le rôle important des accords de pêche et agricole dans la consolidation du processus de développement et de promotion des conditions de vie de la population locale.



Cette rencontre a été marquée par la projection d'un documentaire sur la dynamique socio-économique que connaissent les provinces du Sud et sur les atouts touristiques et culturels dont regorge cette région.