Brigitte Lahaie indigne Caroline De Haas en déclarant qu'on peut "jouir lors d'un viol"

Brigitte Lahaie et Caroline De Haas se sont retrouvées ce mercredi soir sur notre plateau pour débattre au sujet des violences sexuelles. Brigitte Lahaie a d'abord déclaré: "Le vrai problème pour moi, c’est la compréhension de ce qu’est la construction identitaire sexuelle pour une femme et un homme." Elle a ensuite appelé à rendre aux femmes la "puissance de leur corps et leur capacité à jouir". Caroline De Haas lui a alors répondu que "les violences empêchaient la jouissance". "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale", a alors assuré Brigitte Lahaie.



BFMTV