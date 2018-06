Brexit: une ministre française vante à Londres les atouts de Paris

Lors d'un séminaire dans la capitale britannique, la ministre a vanté "l'attractivité de la place de Paris d'un point de vue juridique", présentant la ville comme "un lieu pertinent de résolution des conflits pour les entreprises".



Elle a souligné par exemple la création de la chambre commerciale internationale où l'anglais est utilisé, où l'on peut choisir le droit applicable à l'affaire et dont les décisions sont "immédiatement exécutoires sur l'ensemble du territoire européen".



"Dans un contexte post-Brexit, c'est évidemment un atout pour les entreprises étrangères de venir à Paris pour le règlement d'un litige", a souligné la ministre auprès de journalistes.



En attendant que le Royaume-Uni précise ses intentions en matière juridique après sa sortie de l'Union européenne, fin mars 2019, la France étudie déjà des solutions pour l'après-Brexit.



"Nous souhaitons que des relations extrêmement étroites continuent, toutefois, il y a des procédures qui vont devoir changer", a expliqué Mme Belloubet, citant en particulier le mandat d'arrêt européen et plus globalement la coopération judiciaire.



"Les choses ne pourront plus être après comme elles l'étaient avant", a-t-elle souligné. "Il nous faut trouver des systèmes qui nous permettront d'établir cette coopération de manière efficace mais différente".



"Les choses sont à construire" et "nous réfléchissons à des pistes", a encore dit Mme Belloubet.



Le Brexit suscite les convoitises de grandes villes et centres financiers européens, comme Paris, Francfort, Amsterdam, Dublin ou Luxembourg.



Début mars, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire avait assuré lors d'une visite à Londres que "plusieurs milliers" d'emplois allaient être délocalisés vers la France.