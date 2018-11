Brexit : un projet d'accord conclu entre Londres et Bruxelles

Un terrain d'entente a été trouvé. Les négociateurs britanniques et européens ont conclu un projet d'accord sur le Brexit, mardi 13 novembre, qui sera examiné mercredi en conseil des ministres, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. Une source européenne a confirmé à l'Agence France-Presse l'existence d'un accord au niveau technique, mais qui doit être encore validé au niveau politique à la fois côté britannique et côté européen.



« Le cabinet se réunira demain (mercredi) à 14 heures (locale et GMT) pour examiner le projet d'accord que les équipes de négociations ont conclu à Bruxelles et pour décider des prochaines étapes », a indiqué le gouvernement. « Les ministres ont été conviés à lire le document en amont de la réunion », précise le communiqué.