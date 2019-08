Brexit: le gouvernement prévoit de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre

Le gouvernement britannique prévoit de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date prévue du Brexit, rapportent la BBC et Sky News mercredi, une information non confirmée par Downing Street.



Selon Sky News et la BBC, la session parlementaire reprendrait avec un discours de la Reine le 14 octobre, rendant improbable que les députés opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne puissent faire voter des lois pour empêcher ce scénario d'arriver le 31 octobre. Le Parlement britannique est traditionnellement suspendu plusieurs semaines en septembre en raison des conférences annuelles des partis politiques.