Brexit: la Reine Elizabeth II appelle les Britanniques à s'unifier pour chercher "un terrain d'entente"

La Reine Elizabeth II a appelé les Britanniques à s'unifier pour chercher "un terrain d'entente" sur le Brexit, un sujet qui divise de plus en plus le paysage politique au Royaume-Uni.



Lors d'une intervention jeudi, devant les membres du Women's Institute (Institut des femmes britanniques), la Reine Elizabeth II a souligné qu'elle "préfère les recettes éprouvées", dans la "recherche de nouvelles réponses en ces temps modernes", faisant allusion aux dissensions actuelles autour du Brexit.



La souveraine britannique a, dans ce sens, insisté sur la nécessité de "se parler avec respect et respecter les différents points de vue, se rassembler pour chercher un terrain d'entente et ne jamais oublier de prendre du recul", ajoutant que "ces approches sont intemporelles" et qu'elle les "recommande à tout le monde".



Selon le "Daily Express", les propos de la Reine Elizabeth II ont été interprétés au Royaume-Uni comme un message adressé aux députés divisés autour du plan à entreprendre pour la mise en oeuvre de la sortie du pays de l'Union européenne, prévue le 29 mars.



En vertu de la constitution britannique, la reine devrait rester politiquement neutre. Tenue à son devoir de réserve, la Reine Elizabeth II avait également appelé les Britanniques à faire preuve de "respect" les uns envers les autres, lors de son dernier discours de Noël.



"Même si les différences les plus profondes nous séparent, traiter autrui avec respect, comme un être humain, est toujours un bon premier pas", avait affirmé la souveraine en décembre dernier.