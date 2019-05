Brexit : Theresa May repousse le vote sur son projet de loi

La Première ministre britannique Theresa May a reporté le vote du parlement sur le nouveau projet de loi sur le Brexit, initialement prévu lors de la première semaine de juin.



"Nous informerons la chambre sur la publication et l'introduction du projet de loi sur l'accord de retrait après la pause parlementaire", prévue jusqu'au 4 juin, a déclaré le représentant du gouvernement, Mark Spencer, aux députés.



Le texte, présenté par la Première ministre comme "la dernière chance de mettre en oeuvre le processus du Brexit", a fait face à une vague de critiques tant de l'opposition travailliste que des eurosceptiques du Parti conservateur, ce qui a entraîné la démission mercredi soir de la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, qui devait présenter ce projet gouvernemental en tant que leader de la Chambre des communes.



Par ailleurs, le projet de loi que Theresa May comptait faire voter la semaine du 3 juin, ne figure pas au programme législatif annoncé jeudi aux députés.



Ce plan prévoit une série de compromis, dont la possibilité de voter sur un second référendum et le maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE, pour tenter de rallier la majorité des députés.



Le report du vote sur ce texte intervient le jour même des élections européennes au Royaume-Uni, qui s'annoncent difficiles pour les conservateurs, risquant de bien payer leur incapacité à faire sortir le pays de l'UE, près de trois ans après le référendum de juin 2016.



A la veille du scrutin, le parti du Brexit de l'europhobe Nigel Farage a été donné favori dans les sondages, avec 35,3 % des intentions de vote, suivi loin derrière par les travaillistes, crédités à 16,8%, et les Libéraux démocrates avec 16,3 % des intentions de vote, devançant les verts et les conservateurs.