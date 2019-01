Brexit: Londres cherche à rassurer après le départ de Sony

Le gouvernement britannique a cherché à apaiser les craintes d'exode des entreprises effrayées par le chaos des préparatifs du Brexit au Royaume-Uni après des décisions symboliques de Dyson et Sony de déménager leur siège hors du pays.



"Le Royaume-Uni reste ouvert aux affaires et demeure une destination attractive pour les investissements directs étrangers, même pendant cette période d'incertitudes autour du Brexit", a martelé mercredi le ministre du Commerce international, Liam Fox, auprès de l'AFP en marge du Forum de Davos en Suisse.



Interrogé sur la décision choc annoncée mardi soir par le groupe de technologie Dyson, qui va transférer son siège social de l'Angleterre vers Singapour, M. Fox ne s'est pas montré inquiet: "ils déplacent littéralement deux emplois du Royaume-Uni à Singapour. Difficile de parler d'exode!", a-t-il ironisé.



Mais même si le groupe technologique a assuré que ce mouvement n'avait "rien à voir" avec le Brexit, ce choix symbolique fait désordre à deux mois de la date théorique du départ britannique de l'UE , et a d'autant plus choqué au Royaume-Uni que le propriétaire du groupe, l'inventeur James Dyson, est un partisan déclaré du Brexit et de la grandeur britannique.



Hasard du calendrier ou intensification des départs? Quelques heures après le choc Dyson, le fleuron japonais de l'électronique Sony a annoncé à son tour qu'il allait déplacer hors du Royaume-Uni son siège européen, transféré à Amsterdam aux Pays-Bas. Il veut ainsi éviter de lourdes procédures douanières après le Brexit.



Comme Dyson, le géant nippon a souligné que ses effectifs britanniques ne seraient pas touchés. Mais, dans les deux cas, des conséquences sont à craindre pour les services des impôts britanniques, qui pourraient se voir privés de recettes fiscales.



Contrairement à des craintes initiales, la décision des Britanniques de quitter l'UE au référendum du 23 juin 2016 n'a pas, jusqu'à présent, déclenché de départ en masse des entreprises du Royaume-Uni.