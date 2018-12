Brexit : "Je me battrai de toutes mes forces contre le vote de défiance" (Theresa May)

La Première ministre britannique Theresa May a déclaré, mercredi, qu'elle se battra "de toutes ses forces" contre le vote de défiance déclenché par des députés de son Parti conservateur.



"J'ai appris que le président du Comité de 1922 Graham Brady avait reçu au moins 48 lettres de députés conservateurs demandant un vote de défiance contre mon leadership et je me battrai de toutes mes forces pour contester ce vote", a indiqué Mme May dans une allocution devant le Downing Street.



"J'ai été membre du parti conservateur pour plus de 40 ans", a-t-elle relevé, précisant qu'elle a servi dans le parti en tant qu'"activiste, conseillère, députée, secrétaire d'Etat et actuellement en tant que première ministre", ajoutant qu'elle veut rester à la tête du gouvernement car elle "croit en la vision du parti conservateur pour un avenir meilleur et une économie solide au Royaume-Uni".



La dirigeante britannique a également affirmé qu'elle avait planifié de se rendre à Dublin pour discuter de la question de l'Irlande du Nord, mais qu'elle est actuellement "contrainte de rester à Londres" pour assister au vote de défiance contre elle.



"Le changement de leader au sein du parti conservateur en ce moment exposera à risque l'avenir de notre pays et créera une incertitude que nous serons incapables de surmonter", a martelé Mme May, réaffirmant sa ferme volonté "de finir son travail" de mise en oeuvre du Brexit.



Un vote de défiance des députés conservateurs va être organisé mercredi soir contre la cheffe du gouvernement britannique, avait annoncé plus tôt le président du Comité de 1922, responsable de l'organisation interne des Tories.



Les votes seront comptés immédiatement après et le résultat sera annoncé le plus tôt possible dans la soirée, a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse, précisant que si au moins 159 députés sur 316 conservateurs s'expriment contre la Première ministre, celle-ci sera renversée.