Brexit : Immense manifestation à Londres pour un second référendum

Des centaines de milliers de personnes ont sillonné, samedi, les rues de Londres pour réclamer la tenue d'un second référendum sur le Brexit.



"UE, je t'aime", "Nous demandons un vote populaire", "Quitter (l'UE) ne marchera pas", "Révoquons l'article 50 (du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE)", pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.



En début d'après-midi, la foule, massive, dense et enthousiaste défilait dans le centre de la capitale britannique, non loin des bureaux de la Première ministre Theresa May, au 10 Downing Street, chantant des airs anti-Brexit et brandissant des drapeaux européens.



Cette marche intervient deux jours après la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars. Ils ont fixé désormais au 12 avril au plus tôt l'échéance fatidique, près de trois ans après le référendum qui a décidé d'une sortie de l'UE.



L'organisation "People's vote", qui milite pour un nouveau référendum, a estimé le nombre de participants à environ un million. Une manifestation similaire en octobre avait réuni près de 700.000 manifestants dans la capitale britannique.



Aussi, une pétition lancée depuis vendredi sur le site du parlement a dépassé les 4,5 millions de signatures demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit.