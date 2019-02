Brésil: décès du célèbre journaliste Ricardo Boechat dans un accident d’hélicoptère

Selon les pompiers, Boechat, 66 ans, et le pilote de l’appareil sont morts dans l’accident survenu près d’un accès de l'autoroute Anhanguera, qui relie la ville de São Paulo à l'intérieur de l’Etat.



Pour des raisons non encore déterminées, l’hélicoptère, qui reliait les villes de Campinas et de Sao Paulo, s’est écrasé près d’une bretelle de l’autoroute en question et a été percuté par camion. Le choc a été d’une telle violence que l’hélicoptère s’est désintégré laissant derrière lui une traînée d’essence enflammée, selon une vidéo de l’accident relayée par le site d’information "G1".



Boechat était un animateur de la radio FM Jornal da Band, présentait le journal sur la chaîne BandNews et avait une chronique hebdomadaire dans le magazine ISTOÉ .



Au cours de sa longue carrière, il a également travaillé dans les plus grands tirages du pays, à savoir "O Globo", "O Dia", "O Estado de S. Paulo" et "Jornal do Brasil".



Le décès de Boechat a choqué l’opinion publique et les cercles politiques et médiatiques. Le président Jair Bolsonaro a exprimé, dans un communiqué officiel, ses condoléances à la famille du journaliste, en soulignant qu’avec son décès, le pays perd l’un des plus grands professionnels de presse brésiliens.



"Le travail remarquable qu’il a exercé pendant plus de quatre décennies avec dévouement et zèle nous manquera", a-t-il ajouté.



L’écrivain Paulo Coelho a lui aussi déploré "la perte d'un journaliste aussi compétent, impartial et efficace".