Brésil: Le président Jair Bolsonaro reçoit Juan Guaido, président par intérim du Venezuela

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a reçu, jeudi au Palais du Planalto à Brasilia, le président par intérim du Venezuela, Juan Guido, reconnu en tant que tel par une cinquantaine de pays.



La rencontre, qualifiée de "personnelle" par les autorités brésiliennes, intervient à la suite d’une réunion de travail officielle qu’a eue M. Guiado avec le ministre des Relations extérieures, Ernesto Araujo.



Arrivé dans la nuit de mercredi à Brasilia en provenance de Bogotá, à bord d'un avion de l'armée de l'air colombienne, M. Guaido a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il est venu au Brésil "à la recherche d'un soutien pour la transition du gouvernement au Venezuela".



Au cours de la journée, M. Guaido, également président de l’Assemblée nationale (Parlement), seul organe aux mains de l’opposition, a eu une série de rencontres avec des diplomates de pays membres de l’Union Européenne au siège de la délégation de l’UE à Brasilia.



"Lors de notre rencontre avec les ambassadeurs des pays de l'Union européenne, nous avons continué à renforcer les relations avec les pays qui ont reconnu nos efforts pour rétablir la démocratie au Venezuela et organiser des élections libres", a indiqué M. Guaido.



"Nous apprécions le soutien international solide accordé (....) Il est temps d'agir pour en finir avec l'usurpation afin de mettra un terme à la crise au Venezuela, de rétablir notre pays et stabiliser la région", a-t-il ajouté.



Egalement sur Twitter, le ministre Ernesto Araújo a indiqué que la diplomatie brésilienne continue son "soutien irréversible et inconditionnel à la libération" du pays voisin.



Le président de l'Assemblée nationale du Venezuela doit encore rencontrer le président du Congrès national, le sénateur Davi Alcolumbre.



Le mois dernier la Cour suprême du Venezuela a interdit au chef de l’opposition, Juan Guado de quitter le pays et a gelé ses comptes, suite à une demande déposée par le procureur général vénézuélien Tarek William Saab, allié de Nicolas Maduro.



En dépit de la décision de la cour, le président par intérim s'est rendu en Colombie pour coordonner la distribution de l'aide humanitaire à la frontière et assister à la réunion du groupe de Lima à Bogotá. Même au risque d'être arrêté, il a promis de retourner bientôt au Venezuela.