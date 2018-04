Brazzaville : ouverture du sommet sur le Fonds bleu avec la participation du roi Mohammed VI

Cette commission a été créée lors du Sommet Africain de l'Action tenu à Marrakech en novembre 2016, en marge de la Conférence internationale sur le changement climatique (COP22).



Le 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.



Cette rencontre de haut niveau vise également la collecte des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue, l’économie verte et la lutte contre les changements climatiques.



Le Roi Mohammed VI effectuera également une visite de travail et d'amitié en République du Congo, au cours de laquelle le Souverain et M. Denis Sassou-Nguesso, Président de la République du Congo, auront des entretiens bilatéraux. Le Roi présidera la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.



Outre le Royaume du Maroc, le Sommet de Brazzaville réunit les Chefs d’Etat et de gouvernement de quinze pays (Angola, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée Equatorial, Kenya, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Zambie, Niger, Guinée, Sénégal), ainsi que le Président de la Commission de l’Union Africaine.