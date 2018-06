Boycott: le PDG de Danone veut "comprendre" les consommateurs marocains

Pour Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de France, au micro de TF, "On a fait plus qu'eux. Mais en fin de match, ils ne viennent pas. On va pas aller les chercher non plus ! Le résultat convient aux deux équipes. On a eu les occasions pour gagner ce match mais ils ont fait ce qu'il fallait en mettant de la densité et du gabarit pour prendre un point. On a assuré l'objectif de prendre la première place".



"Cette phase de groupes a été compliquée, les équipes sont bien préparées. Il y a de la densité. Ce n'est pas évident. Les changements ont un peu nui à la cohésion d'équipe mais c'est bien que tous les joueurs se sentent concernés", a-t-il dit.