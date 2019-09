Boxe (lourds): Victoire très facile de Tony Yoka face à Michael Wallisch

Le poids lourd Tony Yoka a poursuivi sa série victorieuse, en battant sans forcer son deuxième Allemand d'affilée, Michael Wallisch, samedi à Nantes, par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise.



Le Français, qui a joué devant un public de 6.200 spectateurs acquis à sa cause à la H Arena, avait battu il y a trois mois un autre poids-lourd, Alexander Dimitrenko, en juillet à Antibes.



"Quand j'ai vu qu'il n'y avait rien de très méchant en face, il fallait que je me lâche pour faire plaisir au public", a réagi le champion olympique de Rio.



Yoka reste invaincu en sept combats professionnels, dont six victoires avant la limite. Il rencontrera début décembre, à Paris, un autre Allemand, Christian Hammer, 16e poids lourd mondial.