Boxe : le britannique Joshua détrôné par l’américain Ruiz

L'Américain Andy Ruiz junior est parvenu à infliger une cinglante défaite au Britannique Anthony Joshua, champion WBA, IBF et WBO des poids lourds de boxe, samedi au Madison Square Garden de New York.



Ruiz (33 victoires, 1 défaite) s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la 7e reprise face à Joshua (23 victoires sans défaite), qui disputait son premier combat aux États-Unis.



Joshua, considéré comme l'un des meilleurs lourds en activité, est tombé de très haut face à l'américain d'origine mexicaine Ruiz.



A 29 ans, Ruiz est le nouveau champion WBA, IBF et WBO de la catégorie-reine après cette 33e victoire pour une défaite.



Joshua devait initialement affronter l'Américain Jarrell Miller, qui a fait l'objet de deux contrôles antidopage positifs le mois dernier.



Le combat a été annulé, avant que le promoteur de Joshua n'accepte le défi lancé par Ruiz qui avait fait campagne sur les réseaux sociaux.