Boxe: le Mexicain Alvarez remporte le titre WBO des mi-lourds

Le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez s'est adjugé le titre WBO des mi-lourds en s'imposant face au Russe Sergei Kovalev par K.O. au 11è round, réussissant l'exploit de devenir champion dans une quatrième catégorie de poids différente en sautant deux divisions, samedi à Las Vegas.



Au milieu de la 11è reprise, "Canelo" a trouvé la brèche après un énorme travail de sape, enchainant un crochet du gauche puis un autre du droit pour faire vaciller Kovalev. Le Mexicain de 29 ans, directement passé des poids moyens au mi-lourds pour ce combat, compte désormais 53 victoires, dont 36 par KO (une défaite, deux nuls).



Après avoir remporté les ceintures WBC et WBO chez les super-welters, WBC, WBA et IBF chez les moyens et WBA chez les super-moyens, voila que le puncheur de Guadalajara ajoute à son palmarès la WBO chez les mi-lourds. Une performance remarquable pour ce boxeur qui a débuté à 15 ans chez les professionnels.